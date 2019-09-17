Реконструкцию Центральной площади завершили в Ижевске

В Ижевске завершили реконструкцию Центральной площади на участке от здания правительства Удмуртии до ЦУМа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе работ строители заменили 20 тыс. кв. метров брусчатки и плитки, обустроили 7 тыс. кв. м зеленых насаждений и газона. На площади высадили 112 деревьев, установили 171 светильник, новые скамейки, урны и арт-объекты, ливневую канализацию, а также светомузыкальный фонтан, презентация которого пройдет вечером 19 сентября, в День Оружейника.

«Каждый день в ходе реконструкции Центральной площади было много обсуждений, даже споров — и технологические вещи, и изменение проекта, и согласование сметной стоимости. Но сейчас мы видим, что проект получился, и он нравится. Есть вопросы, которые возникают, например, у представителей общественных организаций. Мы собираем все предложения. Замечания, попадающие в разряд обязательных требований, будем исполнять»,— отметил премьер правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев добавил, что к октябрю администрация города разработает стандарт уборки территории площади. А подрядчик — компания «Дельта-строй» — будет нести гарантийные обязательства на выполненные работы в течение пяти лет. Гарантийный срок на обслуживание «сухого» фонтана составляет два года, а на зеленые насаждения — три.