В Кавминводах за три года ввели в эксплуатацию 90 санаториев

За прошедшие три года на курортах Ставропольского края ввели в строй 90 санаториев, сообщает пресс-служба губернатора региона. Их общая емкость составляет 3,6 тыс. мест.

Однако десятки санаторных объектов на КМВ требуют обновления.

«Мы должны заботиться и об уже существующих санаториях. Они должны привлекать туристов в наш край», – передает пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

Глава региона предложил разработать на государственном уровне механизм компенсации части затрат для инвесторов, проводящих программы модернизации и ремонта. Кроме того, господин Владимиров предложил разработать на федеральном уровне программу по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на КМВ.

По оценкам краевых властей, ее стоимость может составить около 12 млрд руб. Значительная часть этой суммы потребуется на строительство крупного канализационного коллектора, который будет обслуживать города-курорты и другие населенные пункты региона.

Дарья Голякова