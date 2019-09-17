«В Москве в каждой галерее — совершенно разная публика»

Сегодня расскажу вам о двух очень разных выставочных проектах. Меня всегда удивляет, как в Москве буквально в каждой галерее, на каждой выставке, бывает обычно своя, совершенно разная публика. Откуда берется столько любителей прекрасного?

Для начала – ГУМ-Red-Line. Кто не помнит, это сравнительно новая галерея, созданная владельцами ГУМа для постоянного экспонирования произведений актуального искусства — того, что сами владельцы любят и собирают, что им интересно. На этот раз здесь работает до 24 сентября проект «Философия общего дела». Это вторая часть проекта; первая была проявлена во время недавней ярмарки Cosmoscow в Гостином Дворе.

Тогда по затее инициатора Гоши Острецова более 20 известных авторов расписывали бесконечное полотно в режиме онлайн. Позже ГУМовцы разрезали гигантский 140-метровый свиток на много средних и маленьких.

И выставили все это на третьем этаже первой линии ГУМа. Получилось сотворчество знаменитых авторов, которые, думаю, рядом друг с другом никогда бы и за соседние этюдники не присели: Дубоссарский, ЕлиКука, Пахом, Звездочетов, Корина, Пепперштейн, Котельников, Most, Кройтор, Чтак, Божко, Петрелли…

Кстати, 24 сентября пройдет благотворительный аукцион. Цены обещают щадящие. Правда, цель аукциона кажется мне странной. Он будет проводиться в пользу некоего фонда художников Cosmoscow. Туманно, не правда ли?

Вторая выставка открыла совершенно новое пространство на художественной карте Москвы.

Первый проект fabula gallery. Одноэтажный тщательно, по-архитекторски отреставрированный особняк с собственным двориком на Таганке в Товарищеском переулке. Этаж хоть и один, зато перепад высоты потолков впечатляет: от пяти метров до обычных двух с небольшим. Очень удобное выставочное пространство. Для первого проекта «Поэтика пространства» выбраны художники так называемого «московского направления»: Ирина Старженецкая и Анатолий Комелин, Ирина Затуловская, Николай Ватагин, Натали До, Анна Кузнецова и Елена Минаева. Организаторы говорят, что и в дальнейшем будут работать с этими авторами.