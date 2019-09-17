«Компаниям придется заниматься не движением автомобиля, а энтертейнментом»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, что больше всего будет занимать автопроизводителей через десять лет.

Трудно спорить с тем, что, говоря о современных автомобилях, мы все чаще ведем речь не о двигателях или энергоемкости подвески, а о цифровых технологиях. Недаром компании все активнее участвуют не в автомобильных выставках, а в выставках бытовой техники. А IT-компании, наоборот, проявляют активность на автомобильных шоу. Так, в рамках автосалона, проходящего в эти дни во Франкфурте, компания IBM обнародовала доклад-исследование, посвященное тому, что больше всего будет занимать автопроизводителей через десять лет.

Это довольно объемный документ, но я попытаюсь изложить коротко. Учитывая тот факт, то в скором времени автомобили станут беспилотными, у бывших водителей нарисуется масса свободного времени. Его количество даже посчитали — приблизительно 51 мин в сутки. И надо будет себя чем-то занять. Совершать онлайн-покупки, получать информацию о погоде, проверить пульс и давление, поработать с документами, получить консьерж услуги, то есть забронировать гостиницу или отель. По мнению специалистов IBM, автопроизводителям придется все больше заниматься не движением автомобиля, а вышеперечисленным энтертейнментом.

Безусловно, коллеги из IBM затронули важную тему, но мне почему-то кажется, что у автопроизводителей нет необходимости превращать свои автомобили в подобие смартфонов, потому что в этой гонке они проиграют. Да это и ненужно. Миллионы автомобилистов пользуются в машине не бортовым навигатором, а навигацией в телефоне, и это не становится причиной покупки нового автомобиля с более совершенной навигационной системой. И наличие в машины устройства, которое будет способно измерить вам давление, едва ли станет определяющим фактором выбора именно этого автомобиля, потому что артериальное давление отлично измеряет ваш смарт-браслет. Автомобиль должен ехать. Он должен быть красивым. И в нем должно быть удобно. А все остальное уже давно есть в вашем смартфоне.