Нижегородская область теряет на вывозе молока в другие регионы 1 млрд рублей

Из Нижегородской области ежегодно вывозится порядка 169 тыс. т сырого молока, сообщил во вторник на заседании комитета по агропромышленному комплексу генеральный директор НКО «Нижегородский молочный союз» (НМС) Николай Трофимов. По его словам, вывоз молока в другие регионы является упущенной выгодой как для местных перерабатывающих предприятий, так и для бюджетов всех уровней, которые из-за этого не получают налоги. Общая сумма потерь оценивается примерно в 1 млрд руб. Господин Трофимов рассказал, что НМС готовит предложения, как можно изменить ситуацию.

Более подробно перспективы развития молочной отрасли в Нижегородской области планируется обсудить на первом региональном молочном форуме, проведение которого запланировано на декабрь 2019 года. К этому времени уже должна быть разработана и вынесена на обсуждение концепция развития молочного животноводства Нижегородской области.

Нижегородский молочный союз создан в феврале 2019 года. Он занимается координацией деятельности профильных предприятий, защитой их прав и интересов в государственных и муниципальных органах власти и общественных организациях.

Андрей Репин