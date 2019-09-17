Смольный одобрил подписание соглашения с инвестором о строительстве трамвайной линии от Купчино до Славянки

Концессионное соглашение о строительстве трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка с компанией «БалтНедвижСервис» будет подписано в ближайшее время. Сама линия будет построена в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Эдуарда Батанова сообщает «Фонтанка.ру».

По словам господина Батанова, соглашение с концессионером одобрено «в результате длительных переговоров». Примерно два года займут подготовительные работы (проектирование, прохождение экспертизы, определение всех мероприятий по земельным участкам), само строительство будет вестись в два этапа: от Купчино до Шушар и от Шушар до Славянки. Работы займут предположительно три года, уточнил вице-губернатор.

Эдуард Батанов также сообщил, что общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 27 млрд рублей. Предполагаемый пассажиропоток на данной трамвайной линии — 22 млн пассажиров в год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что инвестором строительства трамвайной линии в Славянку и Шушары выступит Газпромбанк.