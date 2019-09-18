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Наркотические вещества

Ароматы как проявление любви

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Каждая осень богата на парфюмерные запуски. В этом году все большие марки увлекла одна и та же общая тема — отношения, любовь, страсть. «Коммерсантъ Стиль» выбрал новинки, на которые стоит обратить внимание всем: и у кого есть пара, и у кого ее нет.


Ирина Кириенко


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