Наркотические вещества

Killian Rolling In Love: новый аромат на любимую Килианом Хеннеси тему - с нотами абсолюта семян амбретты, миндального молока, ириса, фрезии, бобов тонка, чистого экстракта ванили, мускуса и абсолю туберозы.

Atkinson Аромат Tulipe Noire от известного парфюмера Патриса Пеллегрена: в нем вы найдете ноты сандала, туберозы, кедра, бергамота, мускуса и кориандра.

Estee Lauder Парфюмерная вода Beautiful Belle Love - новая интерпретация свадебных ароматов марки. Восточная композиция духов для невесты состоит из шалфея, зеленых листьев инжира, тунисского нероли, ириса, турецкой розы, мускуса, амбры и белого чая.

Acqua Di Parma Туалетная вода Osmantus с нотами османтуса, который в Китае называют «цветком счастья». Его отдает невеста своей новой семье как пожелание добра и процветания.

Dior Интенсивная парфюмерная вода JOY с цветочными абсолю и экстрактами грасской гозы сентифолии в сочетании нот жасмина и мадагаскарской ванили.

Guess Парфюмерная вода 1981 Los Angeles с нотами красной смородины, мандарина, груши, пиона, флердоранжа, пралине, ванили и мускуса.

Tom Ford В новом аромате марки Tom Ford Metallique – ноты зеленого бергамота, розового перца, цветов боярышника, розы, ландыша, гелиотропа, амбретты, ванили и сандала.

Ralph Lauren Парфюмер Анн Флипо создала Woman Eau De Parfum Intense из нот белых цветов туберозы, жасмина, флердоранжа, черной ванили и сандала.

Frederic Malle Аромат Rose & Cuir создал Жан-Клод Эллена. Он раскрывается нотами розы, которые сменяются кожей, ветивером, черной смородиной, экстрактом перца и герани.

Bvlgari Новый аромат SPLENDIDA BVLGARI от парфюмера Софи Лаббе построен на ноте туберозы, которая обрамлена ванилью, амброй и смолой мирры.

Byredo Аромат Slow Dance посвящен первой любви и состоит из амбры, лабданума, герани, фиалки, ванили и пачулей.

Greed Aventus Cologne принадлежит к группе древесных и сделан на противопоставлении пряных и кожано-древесных нот. В его составе – цитрус, имбирь, танжерин, розовый перец, береза, мускус, бобы тонка, пачули, сандал и ветивер.

Ex Nihilo Atlas Fever - это третий аромат коллекции Babylone, который создала парфюмер Шьямала Мезондье. В нем собраны ноты розовых ягод, нарцисса, кедра и сандала.

Memo Oriental Leather состоит из семян аниса, корицы, ванили, пачулей, кориандра, герани; парфюмер аромата - Софи Лаббе.

House of Oud Новинка итальянского парфюмерного дома – гурманский аромат Keep Glazed. Парфюмер Андреа Казотти создал его совместно с кондитером Ксенией Пенкиной. В аромате собраны оттенки тропических фруктов, имбиря, кокоса, лимона, листьев клубники и плодов манго.

Hermes Twilly Eau poivree, новый аромат парфюмера Кристин Нажель. Состоит из розового перца, ягод, роз и пачулей.

Clive Christrian Аромат A Separate Reality, Soporific – это ноты шиповника, ладана, шафрана, египетского жасмина, майской розы, ветивера и мускуса.

Giorgio Armani Passione Red Maestro - новая интерпретация аромата Si Passione. Он создан парфюмером Жюли Массе и состоит из нот черной смородины розового перца, жасмина, ванили и белого мускуса.