Долг Виктору Вексельбергу создал прецедент

Английский банк отказался возвращать долг миллиардеру Виктору Вексельбергу. Организация полтора года назад взяла у структур российского бизнесмена кредит, а сейчас выплаты процентов заморожены. Должник объяснил это тем, что Вексельберг фигурирует в американском санкционном списке и любые финансовые операции с ним грозят проблемами уже самому банку.

Высокий суд Англии и Уэльса признал это решение законным.

Кипрская компания Lamesa Investments Limited, подконтрольная российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, в декабре 2017 года предоставила кредит на 30 млн фунтов стерлингов британскому Cynergy Bank Limited. В то время кредитная организация принадлежала кипрскому Bank of Cyprus. В нем компания Lamesa была одним из крупнейших акционеров. Спустя четыре месяца в апреле 2018 года Виктора Вексельберга включили в черный список американского Минфина. Закон запрещает юридическим и физическим лицам Америки вести любой бизнес с фигурантами списка. Их долларовые расчеты и активы в Штатах блокируются. Сам Виктор Вексельберг тогда в интервью газете Financial Times назвал американские санкции «абсолютным жизненным кризисом». К сентябрю этого года Cynergy Bank Limited задолжал компании Lamesa 3,6 млн фунтов стерлингов. В CBL объяснили прекращение выплат структуре Вексельберга тем, что это противоречило бы американскому законодательству и нанесло бы британскому банку существенный ущерб, так как у него есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США.

Английский суд установил прецедент, который делает беззащитными сделки между россиянами и иностранными компаниями даже далеко за пределами Штатов. Так называемый «институт вторичных санкций» фактически освобождает иностранного заемщика от ответственности за неплатежи в адрес подсанкционного лица, отметил адвокат, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Денис Фролов:

«С одной стороны, санкциям Минфина США придается экстерриториальный характер. Конечно же, они не должны распространять свое действие на территорию Великобритании, тем не менее английский суд занял неоднозначную позицию. В чем опасность этого прецедента? Фактически английский суд говорит, что, поскольку есть перспективы негативных последствий для банка в том случае, если он исполнит обязательства перед структурами Виктора Вексельберга, то эти обязательства могут не исполняться. Это, конечно, противоречит самой сути выполнения денежного обязательства — когда есть долг, он должен быть погашен. Я не думаю, что выплата чуть более 3 млн фунтов — основание для того, чтобы отказаться от контроля над кипрской структурой. Хотя такой вариант развития событий в принципе не исключен, поскольку это решение носит достаточно прецедентный характер. Дабы распространять судебные умозаключения на какие-то иные потенциальные споры, вполне возможна приостановка контроля над кипрской структурой».

В британском банке пояснили, что не отказываются совсем возвращать кредит и проценты по нему, но чтобы разморозить деньги, кредитору придется разорвать связи с Виктором Вексельбергом. Есть несколько сценариев: либо американцы выводят российского бизнесмена из своего черного списка, либо смягчают условия работы с подсанкционными лицами. Возможно также получение специальной лицензии от Минфина США на возобновление финансовых операций со структурами Вексельберга, или бизнесмен отказывается от контроля над своим кипрским активом.

В подобной ситуации может оказаться любой российский предприниматель или компания. Найти сейчас партнеров за границей почти невозможно, так как все боятся американских санкций, отметил руководитель направления по разрешению международных споров компании А1 Дмитрий Черненко: «Такое решение — не сюрприз ни для кого, это хороший пример, какие могут быть последствия ведения бизнеса, в первую очередь, с английскими банками, компаниями, у которых есть какие-то интересы в Штатах.

Такие же последствия могут быть и со стороны любой европейской кредитной организации или института, у которого есть бизнес в США, или они проводят там какие-то операции.

Все сегодня вынуждены перестраховаться, иногда даже чересчур. Но риски для таких компаний существенно превышают ту прибыль, которую они могут извлечь. Есть целые команды юристов, которые работают над тем, как продолжать бизнес и не попадать под штрафы со стороны Америки. Сейчас же, будь то санкционное лицо или какие-то приближенные к нему, компании перестраховываются или даже отказываются от сделок, которые в дальнейшем могут повлиять на их бизнес».

Единственной лазейкой для российских бизнесменов может быть трактовка понятия «существенная сделка», отмечают юристы. В законе американцы не расшифровали, о какой конкретно сумме идет речь. Сейчас, в случае с активами Вексельберга, 3,5 млн фунтов стерлингов — это проценты по кредиту. Это небольшая сумма для международного бизнеса. Но теперь, после суда, ее можно считать ориентиром для будущих санкционных споров.

Светлана Белова