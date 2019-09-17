Кроссовер Mercedes-Maybach покажут в ноябре

Компания Mercedes-Benz представит кроссовер Maybach в ноябре 2019 года, сообщает Autocar.

По данным издания, технически новинка будет повторять последнее поколение кроссовера Mercedes-Benz GLS. При этом Maybach заимствует только топовые моторы, а также получит удлиненную колесную базу.

Отличия между моделями сведутся к иному оформлению кузова в стилистике концепт-кара Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, представленного в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине, и более богатому оснащению у Maybach.

Ключевыми рынками для новинки в Mercedes-Benz называют Китай, Северную Америку и Россию. Напомним, премьера нового Mercedes-Benz GLS состоялась в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.