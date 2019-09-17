Комитет нижегородского парламента одобрил предоставление льгот для ягодного сада

Комитет законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу одобрил законопроект о предоставлении ООО «Рассвет» налоговых льгот в размере 6,97 млн руб. до 2024 года. Компания рассчитывает завершить строительство ягодного сада площадью 230 га. Реализация проекта началась в 2017 году, общий объем инвестиций составит 868,6 млн руб. Из них 73% или 632,6 млн руб. – заемные средства.

Проект планируется реализовать в четыре этапа: первые три участка сада были заложены в 2017-2019 годах, к закладке последнего площадью 60 га компания приступит в 2020 году. «Рассвет» выращивает клубнику, голубику, малину, ежевику и жимолость, планируется закладка плантации спаржи. Предполагается, что после окончания льготного периода компания будет перечислять в консолидированный бюджет региона ежегодно более 1,76 млн руб. (с НДФЛ – 18,2 млн руб.).

Ранее президиум совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе признал этот проект приоритетным и одобрил предоставление налоговых льгот. Окончательное решение теперь будет принято на заседании регионального парламента.

Андрей Репин, Анастасия Еремина