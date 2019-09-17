Ночь в замке из «Аббатства Даунтон» будет стоить £128

Владельцы замка Хайклир-Касл, в котором снимается сериал «Аббатство Даунтон», в рамках продвижения одноименного фильма, выставили на сервисе Airbnb.com возможность провести ночь в замке,

Как сообщается в описании предложения (его написала графиня Карнавон, владелица замка), это единовременная акция на одну ночь для двух гостей. В пакет стоимостью £128 с гостя входят: проживание в спальне с ванной, встреча графом и графиней Карнавон при заезде, коктейль и обед с ними, а также ознакомительная экскурсия по замку. Начало продаж, сообщает Bloomberg, начнется с 1 октября в полдень по лондонскому времени.

История замка Хайклир-касл восходит к VIII веку н. э., когда на месте усадьбы расположился дворец и сад епископа Винчестерского. Нынешний замок построен в 1679 году сэром Робертом Сойером, генеральным прокурором королей Карла II и Якова II, прямым наследником которого является нынешний граф Карнарвон.

Съемки сериала начались в 2010 году и продолжались до 2015 года. Полнометражный фильм начали снимать в прошлом году. Его выход на экраны в Великобритании состоялся в 13 сентября, в США он выходит 20 сентября.

Андрей Келекеев