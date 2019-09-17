ПГЭТ может получить 5 краевых автобусных маршрутов

«Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) может получить пять автобусных маршрутов Пермской агломерации. Три из них на территории Пермского района: Пермь - Кондратово, Кондратово - Нефтяник, Пермь - Горный, а также Пермь - Краснокамск и Пермь - Краснокамск (через Звездный). «Мы планировали обсудить с городом (Пермь – “Ъ–Прикамье”) и передать эти маршруты ПГЭТу. Пока стадия переговоров, ПГЭТ считает расходы», – поделился с депутатами заксобрания на заседании инфраструктурного комитета заместитель регионального министра транспорта Александр Клебанов.

По его словам, эти, а также несколько «социальных» маршрутов войдут в первый этап реализации новой транспортной модели обслуживания краевых межмуниципальных маршрутов. Запустить их планируется с июня 2020 года. Полный переход на новую транспортную модель планируется в 2022 году. Затраты на эти цели оцениваются в 1 млрд руб. Переход на новую транспортную модель предполагает, что выручка не остается у перевозчика, а поступает в краевой бюджет. Кроме того, краевые власти будут регулировать тарифы и устанавливать требования к подвижному составу.

Ранее МУП «Пермгорэлектротранс» получил 85 новых автобусов за 840 млн руб. С 1 мая МУП начал работу на пермских маршрутах № 2, 3, 11, 36, 60 и 62. Также «Пермгорэлектротранс» получил контракт на перевозки по маршрутам №30 и №50.