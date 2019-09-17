Boeing: для закупки самолетов и обновления наземных служб Китай должен потратить $2,9 трлн

Китаю придется в ближайшие два десятилетия потратить $2,9 трлн на закупку новых самолетов и обновление наземных служб. Таковы данные ежегодного обзора китайского рынка гражданской авиации, подготовленного аналитиками Boeing Co. На документ ссылается Bloomberg.

Авиакомпаниям страны, говорят в Boeing, потребуются 8090 новых самолетов, общую стоимость которых в компании оценивают в $1,3 трлн. На обновление наземных служб должно быть потрачено еще $1,6 трлн.

Как сообщается, прогноз по сравнению с прошлым годом вырос на 7%, что объясняется ростом спроса на авиаперевозки, который в числе других факторов стимулирует растущий средний класс. В настоящее время на Китай приходится 15% всего мирового парка гражданских самолетов. В 2038 году этот показатель, по данным Boeing, будет составлять 18%.

Андрей Келекеев