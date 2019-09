Как ввести лекарство от аритмии

Российские ученые провели клинические исследования нового способа введения лекарства, которое борется с нарушениями сердечного ритма после операции на сердце. Наблюдение за пациентами показало, что метод безопасен для человека и снижает вероятность появления аритмии в 19 раз. Исследования поддержаны грантом Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.

Самое частое осложнение, которое возникает после операции на открытом сердце,— это фибрилляция предсердий (разновидность аритмии, то есть нарушения сердечного ритма). Причины его многообразны: хирургическая травма, нарушение кровоснабжения миокарда, воспаление и другое. Фибрилляция предсердий представляет собой быстрое — гораздо быстрее нормы — нерегулярное сокращение предсердий. В результате сердечная мышца перекачивает кровь не так эффективно, как раньше. От этого страдают другие органы, поскольку именно кровь доставляет к ним кислород. Фибрилляция предсердий может привести к развитию острой сердечной недостаточности, закупорке кровеносных сосудов тромбами и другим осложнениям. В таких случаях пациенты дольше остаются в стационаре, что увеличивает экономические затраты на их лечение.

Наиболее эффективный препарат для лечения и профилактики такого типа аритмии называется амиодарон. Как правило, он выпускается в форме таблеток, которые принимают по указанию врача. Для того чтобы препарат был эффективен, его доза должна быть большой — только так можно достичь необходимой концентрации в мышечной ткани сердца. Вместе с тем лекарство по кровотоку проникает не только в миокард, но и в другие органы и накапливается там, из-за чего появляются побочные эффекты. Особенно часто страдает щитовидная железа. Так как таблетки от аритмии периодически приводят к неприятным последствиям, активно изучались возможности местного применения этого лекарства. В частности, проводили исследования с использованием гидрогеля, высвобождающего амиодарон. Гидрогель — это вязкое вещество, не реагирующее ни с тканями сердца, ни с лекарством. Он хорошо держится на предсердиях и не растекается, благодаря чему амиодарон действует непосредственно на миокард, а не разносится по всему организму.

Российские ученые из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Минздрава России ранее изучили такое применение препарата на животных. Результаты оказались положительными: нанесение гидрогеля занимает всего несколько минут, ткани сердца не воспаляются.

Клинические исследования проводили в отделении хирургического лечения интерактивной патологии НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева. Участие принимали 60 пациентов, средний возраст которых составлял 62 плюс-минус 8,5 года. Они были случайным образом разделены на две равные группы: контрольная (гидрогель не применялся) и экспериментальная. В конце операции на открытом сердце хирург равномерно распылял гидрогель с амиодароном на оба предсердия. Количество вещества было рассчитано заранее. В послеоперационные дни у каждого участника проверяли изменение следующих параметров: появление фибрилляции предсердий, результаты анализа крови и ЭКГ и число сокращений сердца в минуту. Полученные данные заносили в программу, которая вычисляла, есть ли статистически значимые различия между параметрами у обеих групп. То есть она рассчитывала вероятность того, что значения параметров получились такими случайно. Если эта вероятность очень мала, то результаты неслучайны и различия между двумя группами достоверны.

Результаты показали, что только у одного участника из исследуемой группы развилась фибрилляция предсердий. В контрольной группе аритмия проявилась у 11 человек. Число ударов сердца в минуту у пациентов, которым не распыляли гидрогель, оказалось выше, чем у пациентов из исследуемой группы. Различия между этими, а также остальными параметрами, измеренными после операции, оказались статистически значимы.

«Мы рассчитали, что введение амиодарона с помощью гидрогеля снижает заболеваемость постоперационной фибрилляцией предсердий в 19 раз. Также ни у одного пациента не обнаружили инфекционных процессов в тканях сердца, что еще раз доказывает безопасность применения гидрогеля»,— заключает Владимир Шварц, руководитель проекта, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, научный сотрудник НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева.

«Epicardial Application of Hydrogel with Amiodarone for Prevention of Postoperative Atrial Fibrillation in Patients after Coronary Artery Bypass Grafting»; O. L. Bockeria, T. N. Kanametov, V. A. Shvartz, M. A. Sokolskaya, D. Sh. Zhuginisov, M. K. Sanakoev, L. A. Bockeria; Journal of Cardiovascular Translational Research, сентябрь 2019 г.