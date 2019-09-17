«Автодору» нужно вдвое больше рабочих, чтобы закончить строительство трассы М11 до конца года

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на совещании в правительстве РФ заявил о необходимости почти вдвое (с 1 тыс. до 1,9 тыс.) увеличить количество рабочих, задействованных в стройке последнего 8-го участка трассы М11 в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении правительства.

Напомним, платная трасса М11 «Москва—Санкт-Петербург» строится с 2010 года. 7 из 8 участков уже открыты, последний отрезок должны пустить в эксплуатацию в конце 2019 года. При этом, по словам Вячеслава Петушенко, «по ряду направлений требуется ускорение», в частности, стройплощадка должна работать в круглосуточном режиме, а штат персонала должен быть увеличен. «Если нужно перебросить технику, это нужно сделать,— заявил вице-премьер Максим Акимов.— Нужны люди, значит, нужно привлечь еще людей. Если мы в ближайшие две-три недели завершим работы с дорожным полотном, то и со всем остальным справимся. В четвертом квартале 2019 года движение должно быть открыто».

Ранее запуск участков М11 уже переносился. Подробнее — в публикации “Ъ”.