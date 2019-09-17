Осужденного за якобы выбитый полицейскому зуб в Петербурге признали невиновным

Петербуржец Михаил Цакунов, осужденный по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), был оправдан Санкт-Петербургским городским судом. Высшая инстанция отменила приговор Дзержинского райсуда о штрафе в 100 тыс. рублей. От отбытия наказания фигурант дела освобожден в связи с содержанием под стражей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Горсуд постановил отменить приговор в связи с отсутствием состава преступления в деяниях господина Цакунова и признал за ним право на реабилитацию.

Напомним, что Михаил Цакунов был задержан полицией на акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, когда фотографировался со сдутой бутафорской уткой. Позднее один из правоохранителей заявил, что задержанный выбил ему зуб.

Олег Дилимбетов