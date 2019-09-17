Зюганов обсудит с Путиным выборы и информационные атаки на Левченко

Пресс-секретарь Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал “Ъ”, что лидер КПРФ планирует обсудить на встрече с Владимиром Путиным. О том, что эта встреча должна состояться во вторник 16 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Господин Ющенко заявил, что, по его информации, встречу пока не отменяли и, скорее всего, она состоится во второй половине дня.

По словам собеседника “Ъ”, лидер КПРФ в числе прочих вопросов хотел бы обсудить с Путиным ситуацию, сложившуюся в политической системе, в том числе и на прошедших выборах.

«Мы обратив внимание на те моменты, которые, на наш взгляд, создают угрозы государственности. Речь идет о вмешательстве в наши внутренние дела»,— заявил представитель КПРФ. По его словам, это может исходить, как от внешних, так и внутренних сил.

Кроме того, Александр Ющенко считает, что Геннадий Зюганов отдельно может обсудить ситуацию в Иркутской области. «Он, конечно же, акцентирует внимание на том беспрецедентном давлении, клевете, циничном наезде на губернатора Иркутской области, который показывает хорошие темпы экономического роста. Но при этом это кому-то не нравится. Видимо, потому что он навел порядок в лесной отрасли»,— подчеркнул господин Ющенко. По его словам, уже известно, что леса горели из-за поджогов с целью сокрытия преступлений.

Также, по словам его, лидер КПРФ обсудит с Путиным позиции партии по «народным предприятиям» и экономической ситуации.