Власти могут разморозить тамбовский долгострой на улице Киквидзе после решения суда

Власти Тамбовской области ожидают решения суда о продлении разрешения на строительство проблемного жилого дома по улице Киквидзе, 77б в облцентре с 198 пострадавшими дольщиками, замороженного ООО «Центржилстрой». Это следует из сообщения пресс-службы региональной администрации. Арбитражный суд Тамбовской области в соответствии с дорожной картой уже продлил срок аренды участка для завершения строительства на год.

Ранее региональные власти сообщали, что новым застройщиком проблемного объекта на Киквидзе, 77б в Тамбове может стать региональное Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). С 2014 года дом возводило ООО «Центржилстрой» (до сентября 2015 года принадлежало членам местной бизнес-династии Шамоянов), стройка была приостановлена в октябре 2016 года. При этом застройщик не законсервировал объект, что, по данным властей, «привело к образованию дефектов в плитах междуэтажных перекрытий». На завершение строительства потребуется около 240 млн руб. и около восьми месяцев.

На данный момент в региональный план-график по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, включено девять проблемных домов.

Ирина Лобанова