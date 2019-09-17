Porsche доехала до Камчатки

Одной из отличительных особенностей бренда Porsche является представление своих новых моделей в необычных и интересных уголках мира. В августе известный автопроизводитель организовал на Камчатке Porsche Cayenne Kamchatka Summer Camp, где предоставил возможность экспертам, селебрити и журналистам испытать все модификации недавно вышедшего купе в линейке Cayenne.

Для организации в одной из самых отдаленных от российской столицы части страны такого «летнего лагеря» компания Porsche Russland переправила сперва по железной дороге, потом по морю из Владивостока на Камчатку 16 автомобилей различных модификаций. От базовых Cayenne Coupe в 340 л. с. до самого мощного Cayenne Turbo Coupe в 550 л. с. Счастливым участникам тест-драйва на самом «краю» Земли удалось испытать автомобили и на бездорожье сопок, и на вулканическом черном песке пляжа Тихого океана, а также на довольно плотных по трафику дорогах столичного Петропавловска на Камчатке.

Фото: Porsche

Благодаря организации Porsche Cayenne Kamchatka Summer Camp, участникам путешествия удалось побывать в регионе, который еще совсем недавно был мало доступен для посещения обычным людям. Для иностранцев во времена СССР это была совсем закрытая территория, а советские граждане должны были получать специальное разрешение. Сегодня это правило действует только для «закрытых» городов, где базируются военные корабли и атомные подводные лодки.

Действительно, иногда принято говорить, что Камчатка расположена на восточной окраине России. С географической точки зрения это, наверное, правда. Но побывав здесь, вряд ли скажешь, что это окраина. Скорее это место можно назвать самым началом если не всей Земли, то России точно.

Огонь и вода

Сама Камчатка воспета уже неоднократно, и, побывав на полуострове, понимаешь, что здесь действительно совсем другой мир. В своем большинстве это безлюдная земля, где дикие животные, как им и положено быть в природе, ощущают себя полноправными хозяевами. Но и их жизнь нельзя здесь назвать особенно комфортной, так как вокруг возвышаются вулканы, периодически извергающие лаву и пепел. А температура зимой держится в районе –30°С. Всего на Камчатке насчитывается около 30 действующих вулканов и более 300 спящих.

Сам полуостров, который с запада омывается Охотским морем, а с востока Тихим океаном, в конце XVII века открыли казаки. А еще до их появления здесь обитали коряки и ительмены, называвшие свою землю «страной огнедышащих гор».

Сегодня на Камчатке живет около 350 тыс. человек, и все они проживают в городах. Остальная и основная площадь полуострова не приспособлена для жизни человека и наблюдать ее лучше из окон вертолета, являющегося здесь основным транспортом к действующим вулканам, долинам гейзеров и котлованам «уснувших» вулканов, часто заполненным озерами.

Главные жители

Одним из наиболее примечательных является Курильское озеро. Оно заполнило кратер вулкана 80 км в диаметре, которому вулканическое тепло не дает замерзнуть и в самую суровую зиму. Курильское кратерное озеро включено в список всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО. Образовалось оно более 8000 лет назад, в него впадают и из него исходят несколько рек. По рекам сюда поднимаются стаи нерки, чтобы отложить икру. И сюда за рыбой и икрой приходят подкрепиться медведи.

Фото: Петр Алексеев

На озере находится Кроноцкий заповедник, считающийся старейшим заповедником в России. Целью заповедника является сохранение популяции камчатских медведей, соболя, северного оленя, снежного барана, лис, выдр, лебедей и еще сотен видов животных и птиц, которыми богата эта земля. Это место, где медведей можно наблюдать в естественной среде практически на расстоянии вытянутой руки. Само место проживания инспекторов и егерей огорожено хлипкой с виду защитой — некоторым подобием забора в виде тонких невысоких палок с проводами, находящимися под напряжением. Переходы по территории заповедника сопровождаются выходом из зоны, защищенной электричеством, когда вооруженный, словно боец спецназа, егерь снимает клеммы, ненадолго обесточивая периметр. И становится очень не по себе, когда видишь, как в пяти метрах принимает пищу, вылавливая в озере лосося, крупный медведь размером с небольшой автомобиль. Именно здесь прекрасно ощущается, кто на самом деле является царем природы. Особенно когда медведи, не торопясь, проходят рядом с забором, направляясь по своим делам. Именно поэтому работающие в заповеднике люди часто называют это место «зоопарком наоборот».

Котелок еще варит

Фото: Петр Алексеев

Камчатка до сих пор является одним из самых сейсмоопасных мест планеты. Зато эта вулканическая активность, к счастью, в большинстве мест полуострова на тысячу лет притихшая, дала полуострову уникальные места. Так, например, на месте когда-то громадного вулкана Узон 40 тыс. лет назад образовалась еще одна достопримечательность Камчатки - кальдера (по-испански — котел), которую местные жители называют своей химической природной кладовой. Здесь возможно найти практически все элементы таблицы Менделеева, но больше всего различных ядов: мышьяка, сероводорода и ртути. Находится это место на высоте 666 метров над уровнем океана. И эта цифра, а точнее — ее совпадение с «числом зверя», почему-то абсолютно не удивляет.

Фото: Петр Алексеев

Целая долина благодаря все еще затухающему вулкану наполнена сотнями очагов, где что-то булькает, чмокает, шипит или словно варится в небольших котелках. Вокруг сильный запах серы и испаряющихся кислот. Ступать на землю вне специальных деревянных дорожек достаточно опасно, ведь совсем не ясно, какой глубины может быть кипящая лужа неизвестной по составу жидкости или трубка булькающей глины. Как, например в одной из местной достопримечательности — грязевом котле «Скульптор», непрерывно формирующем разные глиняные образы. При этом вокруг бурлящих воронок и неповторимых по красоте дымящихся очагов удивительные расцветки живущих здесь микроорганизмов, напоминающих по своему составу те, которые существовали еще при рождении Земли.

Фото: Петр Алексеев

Кого не смущает запах и опасность провалиться в прямом смысле в преисподнюю, так это медведей. Их следы пересекают всю Кальдеру вдоль и поперек, поэтому инспектор с ружьем не советует туристам растягиваться вдоль тропинки, особенно проходя мимо невысоких густых кустарников…

Пустынный пляж

Фото: Петр Алексеев

Но заповедную землю с долинами гейзеров, озерами в жерлах застывших вулканов, бескрайними сопками и лесами, а также небольшими по площади «вкраплениями» людских поселений сжимают волны Тихого океана и Охотского моря. Одной из достопримечательностей является 30-километровый Халактырский пляж, который находится на восточном побережье Камчатки. Отличительная черта этого пляжа — черный вулканический песок, образовавшийся благодаря постоянным извержениям вулканов на полуострове. И нашему глазу, привыкшему к белому или желтому по цвету южному песку, глядя на пустынный многокилометровый пляж, непривычно видеть неожиданное сочетание черного песка и холодного, скорее зеленого, цвета волн.

Колонисты Камчатки

Столица Камчатки, город Петропавловск-Камчатский, находится на берегу Авачинской бухты. Она впечатляет воображение своими размерами и является прекрасным местом для морских прогулок. Ее продолжительность — около 25 км, что позволяет защитить город от штормов Тихого океана. И она не замерзает даже зимой. У выхода из бухты в Тихий океан местные жители, показывая рукой направо, упоминают про «закрытый» город и стоящие там атомные подводные лодки, иногда сетуя, что их выход из бухты на какое-то время останавливает судоходство, влияя в том числе на заработок судовладельцев от катания туристов по бухте.

В бухте также находится одна из достопримечательностей Камчатки — три зубообразных скалы, которые называют «Три брата». Они являются символом Петропавловска-Камчатского и, по словам местных жителей, стоят на охране города. Сама сегодняшняя столица возникла как поселение участников экспедиции Витуса Беринга, когда знаменитый путешественник в 1740 году планировал переход в Америку на кораблях «Святой Павел» и «Святой Петр», которые и дали имя будущей столице Камчатки.

Фото: Porsche

Сегодня Камчатка является одним из самых желанных мест для посещения у путешественников, ученых и туристов. И хоть из-за своей удаленности сегодня пока это еще не самый массовый туристический маршрут, но поток приезжающих увидеть эти места ежегодно растет. А тем, кому посчастливилось стать участником приключения в рамках проекта Porsche Cayenne Kamchatka Summer Camp, удалось получить от путешествия максимальный заряд эмоций и вдохновения на долгое время.

Первый в истории Cayenne в серии «купе» дебютировал в марте 2019 года в двух модификациях: базового Cayenne Coupe и Cayenne Turbo Coupe, а в мае была выпущена промежуточная версия S. По сравнению с предшественником новый Cayenne Coupе внешне отличается динамическими линиями кузова. Автомобиль стал выглядеть более атлетично благодаря тому, что задняя часть стала длиннее и шире, а больший наклон ветрового стекла сделал его еще элегантнее. Также среди нововведений — адаптивный задний спойлер и двухместное заднее сиденье. Удобство обзора во время путешествий и ощущение простора в салоне нового Cayenne Coupe в базовой комплектации создает стеклянная панорамная крыша площадью 2,16 кв. м. Новый Cayenne Coupe получил все технические новинки третьего поколения модельного ряда: мощные двигатели, инновационные системы ходовой части, а также цифровую концепцию индикации и управления и много другое. Трехлитровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом в Cayenne Coup развивает мощность 250 кВт (340 л. с.). Стандартный разгон с места до 100 км/ч в комплектации с серийным пакетом Sport Chrono происходит за 6 секунд. При опциональном оснащении спортивными пакетами это время составляет 5,9 секунды, а максимальная скорость достигает 243 км/ч. Cayenne S Coupe в движение приводит 2,9-литровый двигатель V6 битурбо мощностью 324 кВт (440 л. с.). У данной модели разгон с места до 100 км/ч занимает 5,0 секунды, а с облегченным спортивным пакетом: 4,9 секунды. Максимальная скорость составляет 263 км/ч. Cayenne Turbo Coupe комплектуется четырехлитровым двигателем V8 битурбо с мощностью 404 кВт (550 л. с.). С места до 100 км/ч Cayenne Turbo Coupе разгоняется за 3,9 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 286 км/ч.

Петр Алексеев