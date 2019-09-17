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Тим Ильясов рассказал краснодарцам о прошлом и будущем моды

На минувших выходных в Краснодаре состоялась лекция известного столичного исследователя моды, журналиста, телеведущего, преподавателя Высшей школы экономики Тима Ильясова. Послушать господина Ильясова собрались около сотни жителей города.

Исследователь моды Тим Ильясов

Исследователь моды Тим Ильясов

Встреча прошла в выставочном центре на ул. Зиповской, 5. Ее организатором стало региональное представительство ИД «Коммерсантъ». Также в проведении мероприятия приняли участие Клиника Екатерининская и сеть фитнес-клубов 50GUM.

Подбор организаторов не случаен. Одно из ключевых направлений деятельности Клиники Екатерининская - косметология. Представитель компании рассказала собравшимся о самых современных методах индустрии красоты, которые можно найти в Краснодаре. Что касается деятельности фитнес-клуба 50GUM, то спортивная фигура — всегда в тренде, как бы ни менялась мода.

Лебедева Марина Вячеславовна врач косметолог, заведующая отделением косметологии Клиники Екатерининская.

Лебедева Марина Вячеславовна врач косметолог, заведующая отделением косметологии Клиники Екатерининская.

Перед мероприятием гостей ждал фуршет, дегустация игристых и тихих напитков, организованная магазином «Алкотека» в сопровождении профессионального кависта. Также в зале была представлена выставка моделей краснодарских дизайнеров одежды и аксессуаров.

Фуршет, дегустация игристых и тихих напитков

Фуршет, дегустация игристых и тихих напитков

Темой лекции были заявлены «Актуальные тренды будущего сезона». Гости узнали о главных направляющих моды на грядущие пять лет, о том, что останется, а что уйдет, почему и как меняются тренды. Говорили и о более практичных вещах: основных вариантах сочетания вещей, предлагаемых подиумом и уличным стилем, цветах, фактурах и материалах, наиболее актуальных в 2020 году.

Краснодарские дизайнеры

Краснодарские дизайнеры

Коснулся Тим и предпосылок нынешних веяний в моде, их взаимосвязи с особенностями мировоззрения представителей разных поколений вплоть до взрослеющего ныне «Поколения Z», которому вскоре предстоит стать наиболее влиятельной потребительской группой в обществе.

Мода и ее изменения — не есть некий отдельный от развития общества процесс, живущий исключительно по своим собственным законам. В конечном итоге покупатель также направляет творческую мысль дизайнеров, делая выбор в пользу тех или иных предлагаемых ему вещей. Поэтому процесс формирования модных тенденций идет в тесном взаимодействии между создателями и потребителями. На моду влияет и то, кто именно носит вещи, и то, что он думает о себе, обществе, своем месте в нем, и то, как он хотел бы, чтобы его воспринимали.

Андрей Нимченко


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