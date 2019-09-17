Тим Ильясов рассказал краснодарцам о прошлом и будущем моды На минувших выходных в Краснодаре состоялась лекция известного столичного исследователя моды, журналиста, телеведущего, преподавателя Высшей школы экономики Тима Ильясова. Послушать господина Ильясова собрались около сотни жителей города.

Исследователь моды Тим Ильясов

Встреча прошла в выставочном центре на ул. Зиповской, 5. Ее организатором стало региональное представительство ИД «Коммерсантъ». Также в проведении мероприятия приняли участие Клиника Екатерининская и сеть фитнес-клубов 50GUM.

Подбор организаторов не случаен. Одно из ключевых направлений деятельности Клиники Екатерининская - косметология. Представитель компании рассказала собравшимся о самых современных методах индустрии красоты, которые можно найти в Краснодаре. Что касается деятельности фитнес-клуба 50GUM, то спортивная фигура — всегда в тренде, как бы ни менялась мода.

Лебедева Марина Вячеславовна врач косметолог, заведующая отделением косметологии Клиники Екатерининская.

Перед мероприятием гостей ждал фуршет, дегустация игристых и тихих напитков, организованная магазином «Алкотека» в сопровождении профессионального кависта. Также в зале была представлена выставка моделей краснодарских дизайнеров одежды и аксессуаров.

Фуршет, дегустация игристых и тихих напитков

Темой лекции были заявлены «Актуальные тренды будущего сезона». Гости узнали о главных направляющих моды на грядущие пять лет, о том, что останется, а что уйдет, почему и как меняются тренды. Говорили и о более практичных вещах: основных вариантах сочетания вещей, предлагаемых подиумом и уличным стилем, цветах, фактурах и материалах, наиболее актуальных в 2020 году.

Краснодарские дизайнеры

Коснулся Тим и предпосылок нынешних веяний в моде, их взаимосвязи с особенностями мировоззрения представителей разных поколений вплоть до взрослеющего ныне «Поколения Z», которому вскоре предстоит стать наиболее влиятельной потребительской группой в обществе.

Мода и ее изменения — не есть некий отдельный от развития общества процесс, живущий исключительно по своим собственным законам. В конечном итоге покупатель также направляет творческую мысль дизайнеров, делая выбор в пользу тех или иных предлагаемых ему вещей. Поэтому процесс формирования модных тенденций идет в тесном взаимодействии между создателями и потребителями. На моду влияет и то, кто именно носит вещи, и то, что он думает о себе, обществе, своем месте в нем, и то, как он хотел бы, чтобы его воспринимали.

Андрей Нимченко