КРПК объявила отбор управляющей компании для реконструкции и запуска гостиницы на ВКИУ

Корпорация развития Пермского края объявила запрос предложений на оказание услуг по управлению гостиничным комплексом, созданным в результате проведения реконструкции на ул. Окулова, 4 в Перми.

Максимальная стоимость контракта составляет 669,9 млн руб.

Согласно документации, подрядчиком станет управляющая компания, которая будет выполнять свои функции 20 лет. Она должна обеспечить эффективное управление гостиничным комплексом, его операционной деятельностью в соответствии с требованиями Российской Федерации, а также международными стандартами гостиничной деятельности, увеличение доходов собственника.

Кроме того, управляющая компания должна получить свидетельство о присвоении гостинице категории 4 звезды.

Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Планируемый номерной фонд – 201 номер, включая 89 категории «Стандарт», 67 - «Супериор», 18 - «Делюкс», 26 - «Люкс», 1 - «Президентский».

Напомним, пятиэтажное здание на ул. Окулова, 4 входит в комплекс бывшего военного училища (ВВКИУ).