Ульяновскую чиновницу за юмор с «шоколадной ванной» намерены уволить

Соцсети

Директора ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий» Ульяновской области Светлану Опенышеву могут уволить за ее необдуманный пост в Instagram. Об этом стало известно “Ъ-Волга ” из источников в региональном правительстве.

Во вторник, исполняя распоряжение главы региона Сергея Морозова, комиссия управления госслужбы и кадров совместно с контрольным управлением администрации губернатора приступила к проверке обстоятельств публикации.

Госпожа Опенышева, ранее занимавшая различные должности в региональной власти – от руководителя администрации губернатора до зампреда регионального правительства и министра информационных технологий, первая из областных чиновников стала активно использовать соцсети, имея аккаунты в «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Твиттере», «Живом журнале», «Фейсбуке» и Instagram.

На минувшей неделе Светлана Опенышева, находясь в отпуске, разместила в Instagram (1806 подписчиков) селфи, на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане (город Нафталан). Подпись под фото была: «Много шоколада не бывает». Поскольку иных пояснений не было, многие восприняли юмор буквально, после чего фото с подписью распространилось уже по открытым соцсетям с нелестными комментариями.

В понедельник, на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сказал, что «посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой», заметив, что «нужно жить более скромно» и «нельзя так кичиться своим достатком», в связи с чем он решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву».

В беседе с “Ъ-Волга” госпожа Опенышева от комментариев отказалась, заметив, что «губернатор уже все сказал». По информации источников “Ъ-Волга ”, Светлана Опенышева разговаривала лично с Сергеем Морозовым, но он ответил, что своих намерений не изменил.

Как сказали “Ъ-Волга” в комиссии, они понимают, что это был юмор чиновницы, «и она чужих денег не тратила», но заметили, что «вопрос в этической стороне, и дальше по материалам комиссии будет делать выводы комиссия по этике».

В 2013 году Сергей Морозов уволил регионального министра культуры Татьяну Мурдасову за то, что она, заметив, как знакомый ей журналист, попросивший дать комментарий, включил камеру без предупреждения, в шутку сказала: «Он все снимает, засранец», что тут же стало достоянием интернета. Впрочем, через некоторое время госпожа Мурдасова была назначена руководителем управления ЗАГС, а затем – главой представительства Ульяновской области в Москве.

Сергей Титов, Ульяновск