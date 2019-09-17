Театры Татарстана заработали за год свыше 200 млн рублей

Сумма доходов гостеатров Татарстана за год превысила 200 млн руб. Об этом на брифинге заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, сообщается на портале республиканского правительства.

По ее словам, за последний сезон в театрально-зрелищных учреждениях республики побывали свыше 800 тыс. человек, более 400 тыс. из которых посетили театры. А перед началом нового сезона с августа по сентябрь прошли 65 выездных выступлений. На них побывали более 10 тыс. зрителей.

Также госпожа Аюпова рассказала о том, кто займется обеспечением выпуска спектаклей и репетиций в труппе Татарского национального театра имени Тинчурина вместо главного режиссера Рашида Загидуллина. С 10 сентября театра эту работу проводит его ученица Резеда Гарипова. При этом у нее не будет статуса главного режиссера.

"Ъ-Казань"