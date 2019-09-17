В Новороссийске в будущем сезоне появятся четыре новых пляжа

В следующем году в городе-герое официальный статус получат пляжи у мемориала на Малой Земле, на отрезке набережной от Западного мола до городского пляжа и от мыса Любви до ул. Черняховского. Кроме того, в рамках федеральной целевой программы будет обустраиваться пляж в районе четвертой очереди набережной — от памятника «Хамсе» до яхт-клуба, сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на слова начальника отдела по курортам и туризму мэрии Новороссийска Игоря Куликова.

«В данный момент пройдены все экспертизы, ожидается федеральное финансирование. Там планируется сделать берегоукрепление и засыпать галькой новый пляж, длина которого будет более 400 метров», - сообщил господин Куликов.

Отмечается, что будет использована мелькая галька, точно такая же, как на пляже в Мысхако. Галькой также будет отсыпано морское дно на расстоянии 30 метров от кромки воды. Планируется, что работы закончат в 2020 году.

Андрей Ульченко