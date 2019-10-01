Pride Wellness Club был построен в 2011 году как досуговый центр для жителей поселка Жуковка 21, в котором живут семьи акционеров клуба и их друзей. «Проект получился столь масштабным, что места хватило не только самим домовладельцам, но и их знакомым и друзьям, партнерам по бизнесу и людям, требовательным к определенному уровню жизни»,— объясняет Ксения Огиенко, управляющая клубом.

«Прообразом для архитектурного проекта стал силуэт чайки, расправляющей крылья. Нас очень вдохновил сам участок, близость речного берега, и мы хотели создать максимально легкий, парящий, вписанный в окружающий ландшафт комплекс. Отсюда появились широкие перголы, навесы над открытым бассейном и зоной отдыха. Нам очень важен был максимально плавный, незаметный переход от внутреннего пространства к внешнему, их перетекание из одного в другое. Мы благодарны инвесторам проекта, которые поддержали применение качественных материалов — натуральное дерево и юрский мрамор подчеркивают экологичность и высокую эстетику проекта. Нашей целью было создание легкой, вдохновляющей среды, гармоничной для очищения и тела, и ума, физической и эмоциональной перезагрузки»,— рассказывает Андрей Асадов, руководитель архитектурного бюро Asadov, которое занималось разработкой и реализацией дизайн-проекта Pride.

При проектировании клуба помимо качественных материалов отделки были использованы и новейшие инженерные решения. Так, особенное внимание уделено контролю качества воздуха. В клубе установлена инновационная система вентиляции (так называемая вытесняющая вентиляция), которая работает только с обработанным свежим воздухом.

Индивидуальную атмосферу в этом загородном клубе создает не только дизайн, но и современное искусство. В галерее на первом этаже собраны главные постеры теннисного турнира Roland Garros с 1980 по 2002 год (из частной коллекции). Здесь можно получить эстетическое удовольствие, разглядывая работы сербского графика Владимира Великовича, французского художника стрит-арта Пиньон-Эрнеста, американца Дональда Липски и испанца Антонио Сауры. В ландшафтных зонах клуба можно увидеть скульптуры современных авторов.

Клуб находится на берегу Москвы-реки на обширной благоустроенной территории в 7 тыс. кв. м, что позволяет заниматься спортом на открытом воздухе круглый год. Здесь есть фитнес-зоны, залы индивидуальных тренировок, открытые и закрытые теннисные корты, открытые спортивные площадки, открытый и закрытый бассейны, спа-комплекс и ресторан.

В спа-центре Pride Beauty & SPA собраны как косметические новинки, так и бестселлеры марки Anne Semonin. В меню представлены базовые услуги: стрижки, укладки, маникюр и педикюр, а также массажи, обертывания и суперсовременный лазерный липолиз на аппарате ILipo.

Ирина Кириенко