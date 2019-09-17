Нижегородские перевозчики смогут инициировать отмену или изменение маршрутов

Администрация Нижнего Новгорода предлагает наделить частных перевозчиков правом отменять или корректировать маршруты общественного транспорта на основании данных пассажиропотока. Как сообщила на постоянной заседании комиссии городской думы по транспорту начальник юридического управления Ирина Маслова, такие нормы прописаны в федеральном и областном законах об организации пассажирских перевозок, но отсутствуют в муниципальных правовых актах. Пока таким правом в одностороннем порядке обладает мэрия Нижнего Новгорода, решения которой об отмене маршрутов частники оспаривают в судах.

Поправки предлагают анализировать пассажиропоток на тех или иных маршрутах за последние четыре месяца по проданным билетам и вносить в мэрию заявки об их корректировке или отмене. Обращения должны быть рассмотрены за 45 дней. По словам госпожи Масловой, никаких инициатив от перевозчиков об отмене маршрутов в администрацию до этого не поступало, поэтому проект муниципального акта, скорее, призван соответствовать федеральному законодательству.

Комментируя документ, председатель комитета городской думы по транспорту Станислав Прокопович предложил проработать возможность участия жителей в формировании маршрутов. По его словам, проект нормативного акта «сырой», поскольку не проработан с администрацией Нижнего Новгорода, на которую ляжет дополнительная нагрузка по рассмотрению заявок в короткие сроки. Депутат Евгений Лазарев предложил наделить полномочиями обращаться в мэрию членов городской думы как представителей населения. Рассмотрение инициативы отложено на октябрь для дополнительной проработки.

Напомним, с 2017 года администрация Нижнего Новгорода проводит реформу маршрутной сети общественного транспорта, призванную оптимизировать частные и муниципальные направления в пользу городского МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Для этого компания «Строй Инвест Проект» разработала новую транспортную схему за 61 млн руб., которая должна была развести муниципальные и частные маршруты и уменьшить километраж с учетом пересадочных пунктов. Однако документ подвергся критике депутатов городской думы и населения, неготового к кардинальным переменам привычных маршрутов. Поэтому новую схему решено было доработать.

Одновременно муниципальные и региональные власти затеяли борьбу с нелегальными перевозчиками. Депутаты заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму РФ проект закона, позволяющий конфисковать автобусы при повторном нарушении – работы без маршрутной карты регулярных перевозок. При первом нарушении владельцев таких транспортных средств предлагается штрафовать на 400 тыс. руб. В свою очередь администрация Нижнего Новгорода предлагает обязать всех частных перевозчиков ежедневно передавать в МКУ «Центральная диспетчерская служба» (ЦДС) всю информацию о работе на маршрутах, включая количество автобусов и интервал их движения. Тем самым городские власти смогут в оперативном режиме управлять ситуацией на дорогах, контролировать ее и применять меры воздействия к частным перевозчикам в случае нарушений.

Владимир Зубарев