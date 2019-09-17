Из тарифного меню пермского транспорта исключат скидку за объем поездок

Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию рассмотрел предлагаемые изменения в порядок формирования тарифов на проезд в общественном транспорте.

Как доложил начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин, порядок будет дополнен прогнозом пассажиропотока в связи с закрытием троллейбусного сообщения, переходом на расчеты по классу транспортных средств, возможностью скидки при безналичной оплате, а также уточнениями в связи с изменившимся расчетом цен на ГСМ и топливо.

Таким образом, в новой методике отсутствует скидка при покупке транспортной карты на определенный объем или время поездок.

Члены комитета утвердили предлагаемые изменения в первом чтении.

Напомним, тариф в общественном транспорте Перми может повыситься с 20 руб. до 26 или 28 руб. Новое тарифное меню в Перми планируется внедрить с 2020 года. Ранее сообщалось, что одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров: на определенное количество поездок или в виде проездного с периодом действия от суток до года. Размер скидки будет дифференцироваться в зависимости от длительности использования проездного. Также предусмотрена бесплатная пересадка.