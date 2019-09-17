Назначен ответственный за строительство нового концертного зала Свердловской филармонии

Бывший заместитель министра строительства Свердловской области Игорь Дубровин назначен руководителем центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области. Организация прошла официальную регистрацию и займется строительством нового концертного зала Свердловской филармонии.

По словам господина Дубровина, концертный зал планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Сейчас ведутся переговоры с архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, которое спроектировало новый концертный зал. Начало строительных работ запланировано на октябрь 2020 года.

Новый корпус, по предварительным данным, рассчитан до 3 тыс. зрителей. Через дорогу запланирована парковка на 250 машиномест. Из бюджета области на строительство планируется выделить 362 млн руб. Кроме того, предусмотрены средства спонсоров. Согласно проекту, для строительства необходим снос стоящего рядом дома. Он построен в 1954 году. По словам директора филармонии Александра Колотурского, 30 из 31 квартиры филармонии удалось выкупить. Он подчеркнул, что цены выкупа были гораздо выше рыночных. Также выкуплены два нежилых помещения. Жильцы дома ранее выступали категорически против сноса.

В середине апреля прокуратура заявила, что строительство на месте жилого дома невозможно, так как у здания действуют защитные зоны памятников архитектуры, в 100 м от которых запрещено строительство.

О том, как прокуратура вступилась за дом у филармонии — в материале “Ъ-Урал”