Заместителем главы Ижевска может стать замгендиректора Корпорации развития Удмуртии

Заместитель гендиректора по правовой и административной работе Корпорации развития Удмуртии Динара Алпашаева может стать заместителем главы Ижевска. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«До сих пор в структуре администрации Ижевска был первый заместитель. Он был несколько выше и объем работы у него был в большем количестве. На последней поправке, которую мы внесли в гордуму, мы убрали приставку первый и заместителей стало на одного меньше. Функционал нового заместителя будет примерно тот же, что был у первого заместителя, с небольшими изменениями. Что касается архитектуры и градостроительства, то этот функционал я замыкаю на себе. А функционал, связанный с управлением имуществом и земельными ресурсами, а также экономикой и развитием инвестиций города, включая стратегическое планирование, будет закреплен за новым заместителем. 26 сентября будет одобрена оргструктура и у нас будет новый зам»,— сказал господин Бекмеметьев.

Глава Ижевска отметил, что он и госпожа Алпашаева уже реализовывали несколько совместных проектов, когда он был главой Глазова. «В частности, был совместный проект по строительству домов для переселения из ветхого и аварийного жилья, был проект концессионного соглашения. Здесь мы ведем проекты по транспорту, освещению, остановочным пунктам»,— добавил Олег Бекмеметьев.