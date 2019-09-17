Росприроднадзор оштрафовал Вадский свинокомплекс норвежской RBPI на 540 тыс. рублей

Департамент Росприроднадзора по ПФО выявил нарушения природоохранного законодательства в деятельности свинокомплекса в Вадском районе Нижегородской области ООО «ННПП» (входит в норвежскую группу компаний Russia Baltic Pork Invest AS, RBPI). Как сообщает ведомство, компания оштрафована на 540 тыс. руб.

Установлено, что «ННПП» добывал подземные воды из пяти скважин с нарушением условий, предусмотренных лицензией на право пользования недрами (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ). Также хозяйственная деятельность свинокомплекса велась без утвержденного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ).

Компанию обязали устранить выявленные нарушения до июля 2020 года. Информация о нарушении лицензионных требований направлена в департамент по недропользованию по ПФО для принятия мер.

Анастасия Еремина