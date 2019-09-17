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Фото: Андрей Абрамов

С отходами поступят по-фински

При создании НОЦа и «Волганариума» используют иностранный опыт.

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Сотрудничество планируют развивать в первую очередь в рамках национального проекта «Экология», но намечены и другие перспективные направления – в частности, лесоводство и судостроение.


Сотрудничество планируют развивать в первую очередь в рамках национального проекта «Экология», но намечены и другие перспективные направления – в частности, лесоводство и судостроение.

О сотрудничестве по вопросу использования финского опыта заместитель губернатора Андрей Харин на рабочей встрече в Москве договорился с исполняющим обязанности торгового представителя России в Финляндии Сергеем Синельниковым и послом России в этой стране Павлом Кузнецовым.

«Мы обеспечим синергию двух национальных проектов — «Экология» и «Наука». У Финляндии богатый опыт в этих областях, и мы планируем привлечь иностранных экспертов для совместной работы», - заявил Харин.

Идею сотрудничества прокомментировал председатель комитета по экологии и природопользованию областного парламента Владислав Атмахов.


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