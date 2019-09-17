Краевой минтранс предложил ужесточить требования к такси

Министерство транспорта Пермского края предложило установить требования к возрасту автомобилей для получения разрешения на перевозки легковым такси – не старше двух лет.

Также министерство предлагает установить требования к цвету такси. По мнению ведомства, машина должна быть желтого цвета.

Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры сообщил замминистра транспорта Александр Клебанов. «На данный момент никаких ограничений по возрасту нет: разрешение можно получить даже с машиной 1970 или 1980 года выпуска», – пояснил чиновник.

Председатель комитета Виктор Плюснин предложил министерству подготовить законопроект и обсудить его на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дороги и дорожной деятельностью. Ожидается, что законопроект будет готов к 1 ноября.