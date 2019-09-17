Краевой минтранс предложил ужесточить требования к такси

Министерство транспорта Пермского края предложило установить требования к возрасту автомобилей для получения разрешения на перевозки легковым такси – не старше двух лет.
Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры сообщил замминистра транспорта Александр Клебанов. «На данный момент никаких ограничений по возрасту нет: разрешение можно получить даже с машиной 1970 или 1980 года выпуска», – пояснил чиновник.
Председатель комитета Виктор Плюснин предложил министерству подготовить законопроект и обсудить его на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дороги и дорожной деятельностью. Ожидается, что законопроект будет готов к 1 ноября.