Замену паркета во Дворце Пионеров в Ижевске оценили в 4 млн рублей

На полную замену паркета во Дворце детского творчества в Ижевске необходимо 4 млн руб. Об этом сказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«За время существования здания, а это 40 лет, ни разу не делали толком капитальный ремонт. И мы сами видим, к чему это привело. Когда накопилась влага, весь паркет покорежило. И нужна его полная замена. Мы экстренно сделали сметные расчеты и стоимость ремонта составит 4 млн руб»,— отметил господин Бекмеметьев. Эти средства внесли в план корректировки бюджета, который депутаты обсудят в сентябре.