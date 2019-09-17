Определена дата приговора по делу о мошенничестве полковников ФСБ в Самаре

Суд вынесет приговор полковникам ФСБ Сергею Гудованому, Павлу Чермашанцеву и их коллеге Александру Переточкину 30 сентября. Об этом “Ъ-Волга” сообщил адвокат Андрей Карномазов.

Сергей Гудованый был задержан 11 апреля минувшего года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашанцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО МО «ТНП» Олега Павлова.

Ранее при обыске в квартире Сергея Гудованого было изъято около 80 млн руб., оружие и боеприпасы. По его словам, из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, остальные он получил от одного из посредников. В качестве одного из них выступал Александр Переточкин. Сергей Гудованый признает вину в инкриминируемом ему мошенничестве. В получении взятки через Александра Переточкина и хранении оружия и боеприпасов, по мнению Андрея Карномазова, силовик не виноват.

Георгий Портнов