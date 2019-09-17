В Сочи осудили застройщиков за мошенничество при продаже жилья

Суд в Сочи суд приговорил 61-летнего Олега Косова, а также 45-летнего Олега Гордейчука, 36-летнего Романа Авдиенко и 33-летней Оксаны Сидоревич к срокам от трех с половиной до шести лет лишения свободы за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Косов осужден за незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), но был амнистирован по данному обвинению.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, судом было установлено, что с 10 сентября 2015 года по 10 июля 2017 года осужденные строили многоквартирные дома на земельных участках в садоводческом товариществе «Сутугинское» Хостинского района курорта. При этом земля предназначалась для индивидуального жилищного строительства и разрешенный вид ее использования не был поменян. Кроме того, у застройщиков не имелось разрешения на строительство, а также проектной документации.

В результате ущерб был причинен 60 лицам на общую сумму свыше 60 млн руб.

Также, как прозвучало в зале суда, не являясь членами садового товарищества, Олег Косов и Олег Гордейчук с 26 сентября 2011 года по 2 ноября 2012 года незаконно приобрели право собственности на один из земельных участков в «Сутугинском», который принадлежит муниципалитету. В результате чего администрации Сочи был причинен ущерб в размере более 3,4 млн руб.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Василий Хитрых