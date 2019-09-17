Срок завершения строительства МЭОКов в Ростовской области снова перенесли

Срок завершения строительства и ввод в эксплуатацию МЭОКов снова изменились, следует из паспорта регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Согласно документу, Волгодонской МЭОКа достроят 1 июля 2020 года, Морозовский, Красносулинский, Неклиновский и Сальский МЭОКи планируют запустить июлю 2021 года, Новочеркасский и Миллеровский — июлю 2022 года. Мясниковский МЭОК, который будет обслуживать Ростов, должен быть построен и запущен к июлю 2021 года.

Напомним, в мае этого года министр ЖКХ Андрей Майера пообещал главе региона, что все МЭОКи будут построены к концу следующего года.

Кроме того, согласно проекту, за пять лет доля перерабатываемых ТБО должна увеличиться в пять раз с 5% в 2018-м до 35% в 2024 году.

Дарья Голякова