Социальный комитет гордумы поддержал выделение БК «Парма» еще 40 млн руб.

Комитет Пермской городской думы по социальной политике рассмотрел вопрос о продлении поддержки БК «Парма» на сумму 20 млн руб. на 2021 и 2022 годы. Инициативу поддержали четыре депутата, три – воздержались.

По словам председателя комитета по спорту и физической культуре администрации Перми Сергея Сапегина, своим решением депутаты обеспечат клуб игровым и вспомогательным оборудованием.

Как пояснил председатель комитета Василий Кузнецов, данная сумма уже предусмотрена в бюджете, однако, по его данным, контрольно-счетная палата обратила внимание на отсутствие расчетов, подтверждающих потребность в данной сумме.

Кроме того, на заседание комитета поступила и поправка от главы города Дмитрия Самойлова, которая предлагает исключить затраты на информирование деятельности клуба в СМИ.



Ранее депутаты гордумы поддержали выделение БК «Парма» 60 млн руб.