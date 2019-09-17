Акции аэропорта Бийска выставлены на продажу

На торги выставлены акции АО «Бийский аэропорт». Как следует из документации к торгам, речь идет о продаже пакета, находящегося в собственности АО «Бийское производственное объединение "Сибприбормаш"», в размере 70,1 тыс. акций (1,0022% уставного капитала). Начальная стоимость составляет 272,8 тыс. руб. Торги запланированы на середину октября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», крупнейшие владельцы аэропорта — ООО «АТИ маркет» (28,6%), ООО «Дельта плюс» (23,5%), ПО «Железобетон им. В. М. Мозырского» (15,8%).

Аэропорт Бийска не принимает регулярные авиарейсы с 2009 года. Вопрос о реконструкции аэропорта поднимался региональными властями несколько раз. Планировалось, что он будет обслуживать гостей туристических зон «Сибирская монета» и «Бирюзовая Катунь». Однако работы на объекте не были начаты.

Оксана Павлова