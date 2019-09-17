В Ростове на ремонт трибуны стадиона «Олимп-2» выделили 227 млн рублей

Спортивная школа олимпийского резерва № 8 в Ростове объявила о поиске подрядчика, который выполнит реконструкцию западной трибуны стадиона «Олимп-2». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

На работы готовы выделить до 226,8 млн руб. За эти деньги победитель аукциона должен будет разобрать и отремонтировать трибунные помещения. Также ему предстоит отремонтировать помещения на трибуне, места для комментаторов, VIP-ложу и туалеты. В подтрибунных помещениях необходимо провести ремонт тренировочных кабинетов и раздевалок. Работы должны быть закончены к 25 декабря 2020 года.

Кристина Федичкина