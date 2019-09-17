В Екатеринбурге пройдет всероссийский съезд союза зоопарков и аквариумов

Третий всероссийский съезд союза зоопарков и аквариумов России пройдет в Екатеринбурге в 2020 году, сообщила директор городского зоопарка Светлана Прилепина. Он пройдет в рамках юбилейных мероприятий — в следующем году зоопарку Екатеринбурга исполнится 90 лет.

Первый и второй съезды всероссийского союза зоопарков и аквариумов России проходили в Москве. Сейчас союз объединяет 47 участников.

Госпожа Прилепина также рассказала, что сейчас в зоопарке проходит реконструкция здания, в котором находятся кухня и гараж. На втором этаже сделают кафе, разместят экспозицию черепах, а на кровле организуют парк бабочек. Помимо этого планируется обновить вольеры для животных.

Напомним, строительство нового зоопарка «ЗОО-парк», который планируется создать в микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге, перенесли на 2025 год. По словам госпожи Прилепиной, в городской администрации создана рабочая группа по его строительству. «Старую площадку исключать нельзя. Она и основные экспозиции будут сохранены. Это именно то, что поддержал глава города Александр Высокинский», – рассказала она.

Елена Горшкова