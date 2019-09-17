Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке Он начал охоту за более рискованными клиентами

Сбербанк решил снизить порог входа для клиентов, желающих взять ипотеку, но не сумевших накопить достаточно средств для первоначального взноса. Таким образом крупнейший российский банк на фоне замедления ипотечного кредитования решил привлекать более рискованных клиентов.

О снижении первоначального взноса сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.

Так, зарплатным клиентам банк предлагает накопить лишь 10% вместо 15% для получения кредита, обеспеченного недвижимостью.

Кроме того, если раньше Сбербанк предлагал ипотеку для лиц без подтвержденного дохода, но при условии, что их первоначальный взнос составляет минимум 50%, то теперь крупнейшая кредитная организация решила опустить эту планку до 30% на покупку готового или строящегося жилья.

«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку»,— приводит банк слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф не исключил третье за год снижение ставок крупнейшего банка по ипотеке. В мае Сбербанк снизил ставки на 0,3–0,6 п. п., а в августе — на 0,7 п. п. Сейчас ставка на покупку жилья в ипотеку составляет 9,1%, а по программе субсидирования с застройщиками — 7,6%. Господин Греф обещал в ближайшие два года снизить ставку до 7%.

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на XVII Международном банковском форуме отмечал, что Россия находится на этапе существенного замедления рынка потребительского кредитования. По его прогнозам темпы прироста потребкредитов могут замедлиться с 15% в 2020 году до примерно 8% в 2023 году. Однако структура этого кредитования изменится: доля ипотечных кредитов в ближайшие 10 лет может увеличиться с 7% до 15% ВВП.

Отдел финансов