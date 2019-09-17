В Белгороде спланировали пассажирские маршруты до 2024 года

Мэрия Белгорода утвердила планирование маршрутов общественного транспорта в областном центре и пригородах до 2024 года, сообщается в ее документации. Новый план перевозок призван «повысить уровень удовлетворенности населения транспортным обслуживанием», предполагает внедрить безналичную систему оплаты проезда и должен, по ожиданиям властей, повысить безопасность, комфортность и привлекательность транспорта, снизить загрузки улично-дорожной сети в центре города.

Планируется сократить дублирующие маршруты и развить маршрутную сеть с учетом развития микрорайонов города. Автоматизация оплаты проезда ожидается до конца 2019 года. В начале 2020 года планируется завершить интегрирование единого социального проездного билета (ЕСПБ) в автоматизированную систему учета и оплаты проезда.

Городская сеть общественного транспорта Белгорода состоит из 38 автобусных и четырех троллейбусных маршрутов. В пригородном сообщении перевозки осуществляют 85 маршрутов, 11 из них сезонные. Маршруты обслуживает 653 единицы транспорта.

Ирина Лобанова