Инфраструктурный комитет заксобрания рекомендовал доработать проект об освобождении ИП от платы «мусорному» оператору

Комитет законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры рекомендовал принять законопроект главы региона «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей» в первом чтении. При этом депутаты отметили, что проект нуждается в серьезной доработке. «Документ очень непростой. Мы понимаем, что хотим получить, но понятного механизма, позволяющего это сделать, в документе нет», – заметил председатель комитета Виктор Плюснин.

«Как правило, все индивидуальные предприниматели зарегистрированы по своим домашним адресам. Если мы освобождаем ИП от двойной платы, то мы понимаем, что мусора по этому адресу не будет, так как предприниматель уже заплатил как физическое лицо. В связи с этим, возмещение убытков регоператору – для меня вообще непонятная вещь. По сути, за что компенсировать?», – добавил депутат.

Напомним, законопроект, предложенный губернатором, освобождает индивидуальных предпринимателей, работающих на дому, а также некоммерческие организации, зарегистрированные в жилых помещениях, от оплаты услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго» в размере 151,6 млн руб. Эти средства планируется выделить из краевого бюджета. Ранее вопросы к инициативе возникли у краевой прокуратуры. В надзорном ведомстве считают, что федеральное законодательство не дает региону права на полное освобождение предпринимателей от платежей. Вместо этого прокуратура предложила установить льготный тариф.