В Сочи осудили четверых застройщиков-мошенников

Жителей Сочи Олега Косова, Олега Гордейчука, Романа Авдиенко и Оксану Сидоревич осудили за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Косова также осудили за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). В зависимости от роли и степени вины в совершении преступлений суд назначил подсудимым наказание от 3,5 до 6 лет лишения свободы.

Суд установил, что с 10 сентября 2015 года по 10 июля

2017 года подозреваемые возводили многоквартирные дома на земельных участках в садоводческом товариществе «Сутугинское» без разрешения на строительство и проектной документации. Затем злоумышленники продавали квартиры гражданам. Таким образом, они нанесли ущерб 60 потерпевшим на сумму более 60 млн руб.

Кроме того, Косов и Гордейчук незаконно приобрели право собственности на земельный

участок в садоводческом товариществе «Сутугинское», принадлежавший муниципалитету. Таким образом местному бюджету был нанесен ущерб на 3,4 млн руб.

Дарья Голякова