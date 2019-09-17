Касса взаимопомощи

Напомним, с 2016 года предпринимателей обязали перейти на использование онлайн-касс. Для этого бизнесу компенсируют часть затрат на смену техники. Преимущества реформы заключаются в том, что обмен данными с контролирующими органами становится более оперативным и прозрачным.

При этом, как отмечают в Сбербанке, новая система обнаружила ряд дополнительных преимуществ благодаря данным, которые получают операторы фискальных данных. «С новым массивом данных мы имеем более полное представление о потребительской корзине: на основе реальных кассовых операций, а не опросов с короткой выборкой. Кроме того, заметны предпочтения жителей каждого региона. Легко отслеживать также, соблюдаются ли минимальные и максимальные розничные цены. Эти данные важны для правительства при принятии решений», – рассказал Александр Белокопытов.

Так, например, благодаря онлайн-кассам специалисты Сбербанка установили, что в сфере услуг увеличилась доля оплаты безналичным способом. С 2016 по 2019 год в России доля оплаты картой в супермаркетах выросла с 38% до 51%, в ресторанах – с 59% до 72%. Что касается Пермского края, то здесь доля безналичной оплаты в супермаркетах выросла с 54% до 74%, а в ресторанах – с 58% до 69%. Изменился и средний безналичный чек. Если в целом по Росси в супермаркетах он снизился на 11% – до 428 руб., то в Прикамье вырос на 2% – до 698 руб. Эти данные позволяют владельцам ритейла корректировать стратегию.

Кроме того, предприниматели, подключенные к «Платформе ОФД», имеют большую вероятность на одобрение кредита от Сбербанка и возможность получить его по более низкой ставке, так как данные о совершаемых операциях доступны банку, анализирующему риски.

Преимущества видны и рядовым потребителям, например при использовании такси или других сервисов. Если ранее чек нужно было требовать у водителя, то сейчас он автоматически отправляется на почту. Это удобно при анализе расходов и в рамках отчетности о командировках.

По данным Алексея Барова, сейчас к онлайн-кассам подключено более 3 млн аппаратов. «Сдача отчетности в контролирующие органы стала возможна в электронном виде, также мы наладили интеграцию с бухгалтерскими системами и открыли магазин различных приложений для бизнеса», – подчеркнул Алексей Баров. В целом, по его словам, обработанные данные позволяют корректировать бизнес-процессы. В розничной продаже они дают возможность сравнивать эффект от промоакций с продажами в обычном режиме, видеть показатели работы конкурентов. Производители видят порядок дистрибуции и востребованность товаров в регионах. Для торговых центров запущен особый механизм, который анализирует данные о продажах арендаторов: сезонность реализуемых товаров, реальный поток клиентов, долю платежей по безналичной системе и многое другое. «Искусство работы с данными – не в их коллекционировании, а в выводах, создании новых продуктов и решений», – пояснил Александр Белокопытов.

В целом Сбербанк становится глобальным поставщиком данных, необходимых для развития бизнеса. По данным менеджмента банка, уже в первый год реформы около 30% пользователей сделали выбор в пользу «Платформы ОФД». Далее этот показатель не снижался. «Поначалу реформу воспринимали как ненужные хлопоты, но мы знали, что предлагаем бизнесу помощь, а не даем дополнительную нагрузку. Те, кто два года назад был против онлайн-касс, уже изменили свое мнение. Поставляемая нами аналитика стала действительно востребована. Кроме того, пользователи отмечают удобство сервиса, быструю и качественную реакцию на запросы, интуитивный интерфейс и широкий спектр дополнительных возможностей», – добавил Алексей Баров.

Таким образом, «Платформа ОФД» фактически заменяет личного бизнес-консультанта и помощника, справляясь с отчетностью и анализом продаж. В дальнейшем «Платформа ОФД» предложит бизнесу новые продукты: анализ себя на рынке товаров в конкретном районе в сравнении с выручкой конкурентов; получение рекомендаций по управлению ассортиментом, а также более корректную подготовку отчетов для контролирующих органов с учетом налоговой специфики региона.

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