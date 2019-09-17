В Югре проходит опрос о снижении срока проживания в округе для получения субсидий

Власти Ханты-Мансийского автономного округа—Югры открыли голосование по «вопросу ценза оседлости», сообщил портал «Открытый регион—Югра».

Жителям региона предлагается снизить с 15 до шести лет обязательный срок проживания в автономном округе для участников программы предоставления субсидий семьям, имеющим трех и более детей, имеющим детей-инвалидов или тем семьям, где дети остались без родителей. Согласно мероприятию, сейчас за счет бюджетных средств компенсируется часть процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным до 31 декабря 2013 года, в том числе рефинансируемых после этой даты.

Инициатива об изменении условий программы поступила от жителей автономного округа в начале сентября. В течение месяца опрос будет проводиться на «Открытом регионе—Югра» в разделе «Сервисы»/«Социологическая служба».

Кроме того, анонсируются офлайн-встречи чиновников с югорчанами, где будет обсуждаться вопрос, нужны ли изменения условий госпрограммы. Они пройдут отдельно в муниципальных образованиях Югры.