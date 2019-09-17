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СКР ходатайствует об аресте замглавы службы судебных приставов Петербурга

Следственное управление СК РФ по Псковской области ходатайствует об аресте заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Во вторник, 17 сентября, около полудня Городской суд Пскова начал рассматривать дело замглавы ведомства, которую обвиняют по ч.4 ст.291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Марина Окрушко была задержана в Пскове вечером 15 сентября сотрудниками ФСБ при передаче денег одному из своих коллег по ведомству. Сумма возможной взятки пока не уточняется.

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