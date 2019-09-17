В Вольске женщине предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

Вольский районный суд Саратовской области удовлетворил требования районного прокурора о предоставлении жительнице Вольска жилого помещения по соцнайму, сообщает Генпрокуратура.

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки исполнения жилищного законодательства, выяснилось, что местная жительница жила по соцнайму в помещении, признанном непригодным для проживания. Постановлением администрации Вольского района заявительница была признана малоимущей и принята на учет как нуждающаяся в улучшении жилых условий, но вопрос о предоставлении ей жилья долгое время не решался.

«Вольский межрайонный прокурор направил в районный суд исковое заявление с требованием предоставить жилое помещение по договору социального найма, соответствующее техническим и санитарным требованиям, общей площадью не менее 57,4 кв.м. Суд удовлетворил исковые требования прокурора», — пояснили в Генпрокуратуре.

Согласно заключенному между гражданкой и администрпацией района мировому соглашению, ей выплачены денежные средства на приобретение жилого помещения взамен аварийного.

Сергей Петунин