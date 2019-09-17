Надзор за аптеками Екатеринбурга может перейти к комитету мэрии по товарному рынку

Контроль над аптеками Екатеринбурга может перейти в ведение комитета администрации города по товарному рынку. Такое предложение озвучил председатель комиссии гордумы по экономическому развитию Григорий Вихарев.

Согласно докладу председателя комитета мэрии по организации бытового обслуживания населения Максима Афанасьева, в Екатеринбурге законодательно не закреплен орган, который контролирует работу аптек. «Никто контроль не осуществляет. Как такового реестра по городу тоже нет»,— заявил он. По словам председателя комитета по товарному рынку Елены Чернышевой, на федеральном уровне аптеками занимается Министерство промышленности и торговли РФ. Министерство здравоохранения Свердловской области регламентирует деятельность в регионе. У нас в городе никто аптеки не контролирует, сообщила она.

По словам заместителя главы города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова, оборот аптек является одним из активно развивающихся секторов предпринимательства в Екатеринбурге.

Анастасия Реутова