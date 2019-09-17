Глава Ижевска рассказал о подготовке к уборке снега

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о подготовке дорожной техники к новому сезону уборки снега в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«История прошлого года многому нас научила. Главная проблема — нехватка техники и механизаторов. Очень сильно не хватало самосвалов и грейдеров, а также комплексных дорожных машин. Поэтому, восемь грейдеров отремонтировали, а механизаторов обучили. Доход ДРЭУ будет направлен на покупку комплексных дорожных машин. Самое серьезное — хотим песко-соляную смесь заменить на реагент. Он лучше плавит снег и лед. Он менее агрессивен, чем песко-соляная смесь»,— сказал господин Бекмеметьев.

Напомним, что весной 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что Ижевск провалил прошедший сезон уборки снега. Он отметил, что в городе есть недостаток снегоуборочной техники, но главной проблемой является «отсутствие желания и системы». «Не бывает так, что дороги чистили хорошо, тротуары неплохо, а в дворах управляющие компании ничего сделать не могут. Это все наша ответственность. Те безобразия, которые вокруг происходили — это комедия просто. У главы день начинается с разбора сообщений горожан и день также проходит»,— пояснил тогда господин Бречалов.